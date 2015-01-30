В Шри-Ланке очередная вспышка вируса привела к смерти детей

Из-за особенного влажного и теплого климата в Шри-Ланке создалась идеальная среда обитания для бактерий и вирусов. От них туристам делают прививки, но вот местные жители не защищены даже против аденовирусов и гриппа. В результате представители органов здравоохранения объявили о пяти случаях смерти среди детей.

Как сообщают врачи из больницы «Карапития», по всей стране за короткие сроки распространился вирус, который поражает местных жителей и прежде всего детей. Больные поступили в учебную больницу в городе Галле со следующими симптомами: лихорадка, проблемы с дыханием и кашлем. Число поступивших, как отмечает информационное агентство «Синьхуа», стало рекордным за последние несколько лет. И если взрослые способны сопротивляться пневмонии, то дети возрастом до 6 месяцев – нет. Именно среди детей и были зафиксированы 5 смертельных случаев. Врачи обеспокоены стремительным распространением вируса по стране.

Напомним, что согласно действующим требованиям, туристы должны заблаговременно узнавать у туроператоров про эпидемиологическое состояние в курортной стране. Известны участившиеся случаи, когда туристы привозили из Шри-Ланки в Россию вирус Денге. С 2012 по 2018 год число подобных заболеваний увеличилось с 63 до 152 случаев.