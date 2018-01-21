«Кровавое озеро»: космонавт показал невероятной красоты фотографию Лагуны в Колорадо

Космонавт Антон Шкаплеров новой публикацией на своей странице сильно удивил подписчиков. Он поделился уникальным снимком озера Чили, которое более известно как Красная Лагуна.

Минеральное озеро Лагуна-Колорадо сформировалось на юго-западе Чили в Южной Америке. Космонавт написал, что уникальный красный цвет минерального озера связан с различными видами местных водорослей. Необычная фотография Красной Лагуны была запечатлена Антоном Шкаплеровым из космоса.

В комментариях подписчики назвали Лагуну «Кровавым озером» и признались, что сначала не поняли, что изображено на снимке. Они согласились с космонавтом, что планета Земля не перестаёт удивлять своими чудесами и уникальными пейзажами.