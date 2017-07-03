В Интернете появились пугающие кадры линьки мексиканского паука-птицееда

Ролик, на котором запечатлён семичасовой процесс линьки паука птицееда, поражает своей необычностью. Шокирующие кадры видео вызовут страх не только у тех, кто страдает арахнофобией.

Мексиканский паук-птицеед за всю свою жизнь длиной около тридцати лет несколько раз сбрасывает кожу. Работники зоопарка Цинциннати штата Огайо засняли этот долгий и необычный процесс. За некоторое время до линьки паук воздерживается от еды, чтобы в дальнейшем не застрять в своём экзоскелете, что может привести к летальному исходу. Во время процесса отделения кожи, которая защищает внутренние органы от остального тела паука, насекомое лежит на спине и в течение семи часов сокращает своё тело.

Специалисты утверждают, что линька необходима для членистоногого, так как он вырастает из своего прежнего экзоскелета. За некоторое время до того, как паук-птицеед начнёт линять, его кожа меняет цвет.