Выступая за вооружение студентов, выпускница устроила фотосессию с винтовкой на фоне университета

В США выпускница государственного университета города Кент, штата Огайо, устроила на выпускной необычную фотосессию. Активистка, выступающая за легализацию оружия, снялась в платье и с винтовкой AR-10 наперевес на фоне родного вуза.

Фотографии 22-летней Кейтлин Беннетт стали вирусными в США. Во время учёбы правила университета сильно «обидели» девушку. Дело в том, что закон штата Огайо разрешает проносить на территорию высших учёбных заведений оружие, но запрещает заходить с ним в помещение. Внутренний распорядок альма-матер Кейтлин не разрешает даже появляться на пороге с каким-либо оружием.

Девушка уверена, что каждый студент имеет право и обязан ежедневно носить в кармане небольшой пистолет или ходить с автоматом.

Такие мысли в её голове поселила история штата, когда около 50 лет назад национальная гвардия открыла огонь по протестующим против Вьетнамской войны студентам, тогда были убиты четверо. Несмотря на неожиданный для Кейтлин резонанс, она не жалеет о фото и их публикации в Сети и ищет единомышленников. Пока она яростно спорит с активистами «другой стороны» и с нетерпением ждёт одобрения Конгрессом разрешённого огнестрельного оружия у преподавателей, студентов и школьных учителей.