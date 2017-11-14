На улицах Англии заметили львицу

В Бирмингеме на одной из улиц гуляет огромная львица, которую засняла 53-летняя Дауи Пейдж. Чтобы найти себе еду, животное заглядывает в мусорные баки ближайших домов, а местные жители боятся выйти на улицу.

53-летняя Дауи Пейдж начала страдать от того, что её мусорный бак постоянно кто-то переворачивает. Особое внимание жительницы привлёк отпечаток лапы животного: он не был похож на след собаки, а скорее на лапу большой кошки. Однако женщина не могла поверить, что в Англии по улицам гуляет хищник. Поэтому она начала спрашивать мнение своих знакомых и друзей на странице в Facebook. В итоге, все пришли к выводу, что это большая кошка.

Чуть позже, Дауи Педж увидела возле своего дома львицу. Женщина призналась, что увиденное сильно её напугало, ведь животное является хищником, который может напасть на человека. Из окна своего дома она сняла блуждающую по улице львицу и опубликовала ролик в Интернете.