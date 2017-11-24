США опасается новых российских гиперзвуковых ракет "Авангард"

Американский телеканал CNBC рассказал о том, что уже к 2020 году Россия может принять на вооружение гиперзвуковую ракетную установку "Авангард". Такие данные им удалось получить из источников в разведке США.

Известно, что американцы в настоящий момент боятся новых российских гиперзвуковых ракет, так как их ПВО не могут противостоять оружию РФ. Несмотря на то, что Россия уже дважды проводила тестирование новых гиперзвуковых ракет "Авангард", они с треском провалились, однако российские военные на этом не останавливаются и продолжают совершенствовать новое вооружение.

Телеканал CNBC сообщает, что по имеющимся у них данным, уже в ближайшие два года Россия возьмет на вооружение "Авангард", потому американским военных в срочном порядке нужно придумать систему, которая сможет перехватывать российские гиперзвуковые ракеты.