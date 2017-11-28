Принц Гарри и Меган Маркл на свадьбе впервые публично поцелуются

Недавно официальные представители Букингемского дворца сообщили, что Меган Маркл и принц Гарри повторят королевскую традицию и после своего бракосочетания впервые поцелуются на глазах публики. Ранее так же поступали Кейт Миддлтон и принц Уильям, и принцесса Диана с принцем Чарльзом.

Сообщается, что одним из самых ярких событий свадебного дня, несомненно, станет первый поцелуй принца Гарри и Меган Маркл, как мужа и жены. Этого момента с нетерпением будут ожидать, как жители Великобритании, так и миллионы зрителей по всему миру, которые смогут в режиме онлайн посмотреть трансляцию свадьбы.

Источники, близкие к команде телевизионщиков производства NBC, утверждают, что долгожданный поцелуй пары запланирован на примерно 13:02 часов. Стоит напомнить, что традиция поцелуя на балконе началась с королевы Виктории и принца Альберта.