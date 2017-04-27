Полотно Казимира Малевича приобрели за 85 миллионов

Картину советского художника Казимира Малевича продали за 85 миллионов долларов.

В США картину известного авангардиста Казимира Малевича под названием "Супрематическая композиция" продали за 85 миллионов долларов на одном из аукционов. Покупатель полотна принял решение остаться анонимным. Лоик Гузер, сопредседатель отдела современного искусства, отметил, что без этой картины живопись сегодня не была бы такой, какая она есть. Картина была написана художником еще в 1916 году. Несколько лет после этого она была представлена на выставках в столице России. После ее демонстрировали в Варшаве и Берлине. Позже владельцы картины продали ее одному из музеев Амстердама.

Первая цена на картину была в размере 70 миллионов, однако позже ее приобрели за 85 миллионов долларов. Напомним, что это вторая продажа полотна. До этого в 2008 году ее продавали за 60 миллионов долларов.

Казимир Малевич считается основоположником супрематизма. Среди его самых известных картин: "Супрематическая композиция", "Черный круг", "Красный квадрат" и "Черный квадрат" (сама обсуждаемая картина в истории искусства.