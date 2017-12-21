Ученые помогут полицейским охранять принца Гарри и Меган Маркл на свадьбе

Королевская свадьба года состоятся уже через три дня и весь мир находится в ожидании бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. Недавно стало известно, что в целях безопасности в день торжества полицейским будут помогать ученые соблюдать порядок.

Сообщается, что для лучшей безопасности принца Гарри и Меган Маркл, а также толпы, которая окружит весь Лондон, ученые пришли на помощь полицейским и рассказали о методе Crowd Science. Это специальная формула, которой будут пользоваться стражи порядка для оценки количества людей, настроения и движения 100 000 человек.

Ученые уже начали проводить четырехдневный учебный курс для командиров общественного порядка и их тактических советников, которые должны будут научиться определять размер толпы и спрогнозировать настроение людей во время королевской свадьбы, чтобы уберечь население и молодоженов от непредвиденных опасностей.