Писатель Том Вулф умер в Америке

Американский писатель и основатель "новой журналистики" Том Вулф умер от инфекции.

Том Вулф скончался в возрасте 87 лет. Это произошло в одной из больниц, в которую ранее его доставили с инфекцией. Об этом общественности сообщил его литературный агент.

Вулф прославился после выхода книги "Костер тщеславия". Произведение произвело фурор среди критиков. По мнению писательницы Дороти Скуры, Том Вулф - основатель понятия "новая журналистика". Под этим он всегда обозначал стиль, созданный на стыке литературы и журналистики. Писатель получил немало литературных премий, написал около 15 книг, 3 из которых получили свою экранизацию.

Однажды образ Тома Вулфа использовали в известном сериале "Симпсоны". Там Вулф появляется в 18 сезоне. Авторы высмеивали огромную любовь писателя к белым пиджакам. Мультипликационный персонаж, созданный по его образу, пачкался шоколадными сладостями, а после снимал белый пиджак, под которым был такой же.