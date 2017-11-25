Эксперты считают пропажу малазийского Boeing преднамеренной

Австралийские эксперты провели расследование и смогли назвать предварительные причины пропажи малазийского Boeing 777-200 в марте 2014 года. Они предполагают, что исчезновение самолета могло быть преднамеренным, в этом замешан пилот воздушного судна.

Как рассказали эксперты, пилот самолета постоянно пытался сбить с толку авиадиспетчеров, он специально вывел из строя системы обнаружения и вел самолет на границе ответственности Малайзии и Таиланда. Они также полагают, что такие действия пилота были умышленными, о чем говорит круг, который он сделал над своим домом, словно прощался.

Эксперты также поделились мнением, что пилот мог специально разгерметизировать салон Boeing 777-200, отчего все пассажиры потеряли сознание, а он сам предварительно надел кислородную маску.

Стоит отметить, что поиски пропавшего Boeing 777-200 не прекращаются и спустя 4 года после исчезновения. Компания, которая ведет поиски, уже потеряла надежду и сообщила, что летом текущего года может прекратить все попытки отыскать самолет или его обломки.