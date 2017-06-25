Грибник нашел в лесу тело двуглавого олененка‍. Инцидент был зафиксирован в Миннесоте (США). Случай был подробно описан корреспондентами научного издания American Midland Naturalist.

В Соединенных Штатах Америки столкнулись с уникальным случаем, когда сиамские близнецы были рождены в дикой природе. Так, источник сообщает о находке американского грибника, который был шокирован трупом двуглавого олененка‍ посреди леса. Вначале он подумал, что животное было убито и решил отнести его на экспертизу. Ученые, которые принялись за изучение тела, сразу определили, что смерть произошла недавно и этому не способствовало вмешательство людей или других животных.

Специалисты утверждают, что животное, скорее всего, уже родилось на свет мертвым. Оно имело разветвляющийся на два позвоночник, а также другие деформированные органы. В частности, у него было два желудочно-кишечных тракта, но лишь один из них имел связь с анусом. Помимо этого, мутациям была подвергнута печень. С такими данными олененок не мог бы жить. Ученые сообщают, что в дикой природе было зафиксировано лишь 19 случаев рождения сиамских близнецов. Тем не менее, причины таких явлений пока остаются неизвестными, так как остается невозможным исследовать организм матери животных.