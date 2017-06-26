В Украине появилась патрульная полиция АР Крым

В Украине появилась патрульная полиция Крыма. Об этом заявило руководство Национальной полиции Украины.

Отдел патрульной полиции Крыма начал свою работу с четырнадцатого мая. Это произошло в Херсонской области. Руководство полиции подчеркнуло, что блокпосты с полицейскими можно будет увидеть в нескольких районах: Геническом, Каланчакском, Чаплинском. Так же будет присутствовать постоянное наблюдение за теми трассами, которые соединяют Украину с полуостровом Крым. О наборе в патрульную полицию Крыма объявили еще в конце апреля 2018 года.



