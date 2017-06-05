Ветеран "Азова" демонстративно отказался пожать руку Порошенко

Ветеран военного полка "Азов" решил не пожимать руку украинскому главе Петру Порошенко. Инцидент случился в то время, когда победителям вручали награды церемонии Invictus Games.

Как стало известно, в Сети опубликовали видео того момента вручения наград на Invictus Games, где Толмачев демонстративно игнорирует лидера Украины. На размещенных кадрах видно, что другие участники с радостью обнимают организаторов церемонии и пожимают руку украинскому лидеру, однако ветеран полка "Азов" Олег Толмачев решил отличиться.

Так, сразу же после получения награды он словно не замечает протянутую руку Петра Порошенко, прошел мимо и начал пожимать руки другим людям. После этого он еще один раз демонстративно прошел мимо руки президента и никак не отреагировал на попытку Порошенко хлопнуть его по плечу.

Судя по выражению лица Порошенко, такая выходка Толмачева не пришлась ему по вкусу. Сам ветеран "Азова" пока никак не прокомментировал инцидент на Invictus Games.