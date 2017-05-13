Украинский чиновник сделал из кубка Лиги чемпионов игрушку для дочери

Пользователей социальных сетей возмутила новая фотография внебрачной дочери президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко. На кадрах девочка играет с кубком Лиги чемпионов, обладатель которого определится только 26 мая.

Как стало известно, не так давно Лиза Чаус, внебрачная дочь Павелко, опубликовала на своей странице пару снимков, на которых она держит в руках кубок Лиги чемпионов, целует его и всячески развлекается с ним. Она отметила, что папа дал ей поиграться кубком, пока она сидела в машине.

Стоит отметить, что кубок Лиги чемпионов должен достаться одной из команд "Реалу" или "Ливерпулю", в матче, который состоится в Киеве 26 мая.

Пользователей соцсетей возмутила фотография дочери главы ФФУ с кубком. Они отметили, что Павелко считает бюджет ФФУ собственным карманом, потому позволяет дочери делать из кубка Лиги чемпионов собственную "игрушку".