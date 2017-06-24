Британским фанатам посоветовали не пить с русскими во время ЧМ по футболу 2018 года

Британским фанатам рассказали о том, как вести себя в России во время ЧМ по футболу 2018 года. Издание The Sun опубликовало подробную инструкцию, большая часть которой касается распития спиртных напитков с "суровыми русскими мужиками".

Итак, издание сообщает, что британцы во время алкогольного застолья легко могут потерять самоконтроль, в то время как русские славятся своей любовью к водке. Если соединить эти два качества, то можно будет получить неубиваемого человека. Британцам также порекомендовали не употреблять с русскими спиртных напитков, однако если это все-таки произошло, то нужно придерживаться определенных правил.

Во-первых, нужно много закусывать и произносить много тостов. Никогда не следует осушать рюмку раньше, чем закончится тост, так как это считается неуважением. Во-вторых, водку нужно пить залпом, однако не стоит сильно волноваться, если не получится с первого раза, все придет с опытом. В-третьих, никогда не стоит смешивать водку и пиво, иначе можно получить страшное похмелье, которое русские лечат борщом.

Также издание предупредило британцев о том, что им никогда не следует соревноваться с русскими в плане количества выпитого спиртного. Русские способны перепить любого, потому не стоит и ввязываться в эту бесполезную авантюру.