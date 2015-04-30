Эксперты США высоко оценили российские "Ураны" и признали, что в будущем они могут изменить расстановку сил

Зарубежные специалисты дали весьма высокую оценку российским роботизированным танкам "Уран" за боеспособность. Они отметили, что данная техника будет способна полностью изменить расстановку сил в возможных военных конфликтах будущего.

Как стало известно, зарубежные специалисты оказались в восторге от роботизированных танков "Уран-6" и "Уран-9", которые продемонстрировали на Параде Победы в Москве на Красной площади. Отмечается, что США и Китай также ведут разработки проектов роботов-танков, однако Россия уже ушла далеко вперед в этом плане и ее техника смогла поучаствовать в военных действиях в Сирии. Эксперты отмечают, что разработки роботизированных танков вышли на новый уровень и Россия уже успела опробовать свои танки, потому ее следующие шаги могут иметь серьезные последствия для других стран. Специалисты полагают, что данная техника способна полностью изменить расстановку сил в военных конфликтах, которые могут появиться в будущем.

Стоит отметить, что "Уран-6" уже принимал участие в разминировании Пальмиры в Сирии, потому, можно сказать, он прошел "боевое крещение". Робототехнических комплекс "Уран-9" предназначен для того, чтобы проводить разведку и оказывать огневую поддержку подразделениям на поле боя. Данный танк способен с легкостью уничтожить легкобронированную технику, танки и другие подобные объекты противника.