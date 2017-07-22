В ЛНР возмущены, что ВСУ размещает танки на огородах и давит высаженный картофель

Жители ЛНР возмущены тем, что ВСУ начали размещать свою военную технику прямо на их огородах, мешая заниматься домашним хозяйством, заявил официальный представитель Народной полиции ЛНР Андрей Морочко. По его словам, когда один из мужчин попросил убрать танк с его огорода, ВСУ демонстративно переехали только что высаженный картофель.

Как стало известно, ВСУ начали размещать свою военную технику в ЛНР, прямо на приусадебных участках жителей населенного пункта Золотое. Они мешают высаживать овощи на огородах, лишая людей пропитания, кроме того, не прекращаются грабежи и поборы со стороны солдат ВСУ.

Как рассказал Марочко, к нему обратился местный житель, который рассказал о хамском поведении 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По его словам, он обратился к солдатам с просьбой убрать танк с его огорода, чтобы он мог продолжить хозяйственные работы, однако никакого понимания не заметил. Вместо этого силовики демонстративно переехали танком его картофель, который он высадил буквально недавно.

Марочко отметил, что ВСУ подвергает жизни граждан опасности, а также обратился к ОБСЕ с просьбой проверить, что происходит в населенном пункте Золотое.