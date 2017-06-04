Эксперты: В Лондоне уровень насильственных смертей гораздо ниже, чем в других мегаполисах

В период с января по март 2018 года в Лондоне зафиксировали 45 случаев насильственной смерти, как сообщает VistaNews. Горожане раскритиковали за это мэра британской столицы, однако градоначальник подчеркнул, что даже такое количество меньше, чем в любом мегаполисе США.

В первом квартале 2018 года в Лондоне было больше насильственных смертей, чем в первом квартале 2017. Это вызвало недовольство у британцев, заявивших, что мэр британской столицы Садик Хан не выполняет должным образом свои обязанности. Кроме того, по мнению президента США Дональда Трампа, больницы Лондона настолько переполнены больными с ножевыми ранениями, словно это военные госпитали в «горячих точках».

На 100 тысяч человек в британской столице приходится 1,8, кто погиб в результате насильственной смерти. Власти Лондона сравнили эту цифру с показателями в США. Наиболее безопасный мегаполис там – Сан-Диего, где уровень насильственных смертей составляет 2,2 на 100 тысяч человек. В Нью-Йорке показатель 3,4, в Детройте – 39,7, а самая тяжёлая ситуация в Балтиморе – 55,8.