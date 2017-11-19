СМИ: Украинские студенты прошли практику в Крыму без разрешения СБУ

СМИ Украины сообщили о том, что Сумский государственный педагогический институт принял решение отправить для прохождения практики в Крым своих учеников. Отмечается, что данную практику ректорат институт не стал согласовывать с СБУ.

Ректор СГПИ Юрий Лянной сообщил о том, что студенты, которые проходят обучение в сфере туризма, не так давно побывали на практике в Крыму. По его словам, студенты пробыли на полуострове в период с 27 апреля по 7 мая, он также отметил, что разрешение на поездку было получено от СБУ.

Примечательно, что в СБУ сведения ректора опровергают, они отмечают, что не предоставляли никаких разрешений студентам на прохождение практики в Крыму. Более того, они отметили, что подобное вовсе не предусмотрено существующим законом Украины. Разбирательство по факту произошедшего продолжается, в настоящий момент неизвестно, что грозит ректору и студентам Сумского института.