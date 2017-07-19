СМИ сообщили о прошлых любовных отношениях герцогини Кейт Миддлтон

Принц Уильям со своей будущей супругой Кейт Миддлтон познакомился во время учебы в Университете Сент-Эндрюса. Однако до встречи с британским наследником у девушки были и другие любовные отношения, о которых сообщает издание Тhe Sun.

В 2001 году у Кейт Миддлтон были романтические отношения с коллегой по университету Рупером Финчем. Сейчас мужчина работает адвокатом, а в 2011 году был даже приглашен со своей новой девушкой на королевскую свадьбу. Кроме того, во время ссор с принцем Уильямом Кейт на начальных этапах отношений, Миддлтон находила утешение у Генри Ропнера, который является сыном одного британского миллионера.

Однако своей первой любовью герцогиня Кембриджская считает именно Виллема Маркса. По словам друзей Миддлтон, девушка была влюблена в парня и даже собиралась выйти за него замуж, однако позже познакомилась с принцем Уильямом.