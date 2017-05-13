В США 2 женщины познакомились с парнем, чтобы сделать из него секс-игрушку

В США две женщины провели в дороге 13 часов, чтобы похитить ребёнка, с которым познакомились в интернете. Сделали они это ради того, чтобы использовать мальчика для сексуального удовлетворения на обратном пути.

Две жительницы Фармингтона, штат Нью-Мексико, отправились в восточную Оклахому, чтобы встретиться с 14-летним мальчиком, с которым познакомились во время игры через интернет. Исчезновение ребёнка взволновало мать, которая незамедлительно обратилась в полицию. Представители власти отследили женщин благодаря мобильному телефону, который был привязан к учётной записи одной из них. Благодаря оперативным действиям их удалось поймать сразу после возвращения. Задержанными оказались 35-летняя Крита Арагон и 29-летняя Мелисса Гольц.

Похищенный мальчик рассказал, что познакомился с женщинами во время игры. Одна из них сказала, что была бы не против заняться с ним сексом. После этого они отправились к мальчику, после чего похитили его. 14-летний парень рассказал полиции, что за 13 часов дороги он подвергался сексуальному насилию несколько раз. Он просил вернуть его домой, но женщины сказали, что он сможет это сделать в том случае, если они оставят его голым прямо на дороге.

Сейчас преступницы находятся под заключением, а против них возбуждено уголовное дело. В случае доказательства вины Кристе Арагон грозит до 30 лет лишения свободы, а Мелиссе Гольц – 10.