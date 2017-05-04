В НАСА разработали первый марсианский вертолет

В Наса создали первый в мире марсианский вертолет. Сейчас образец нового устройства проходит нужные испытания.

Мощный вертолет очень легкий в плане веса. Скорость вращения намного лучше, чем у земных вариантов примерно в десять раз. Это связано с тем, что на Марсе очень низкий уровен плотности атмосферы, если сравнивать с Землей. Идея такой новинки заключается в том, что марсианский вертолет должен будет лелтать по окрестностям Марса и присылать на Землю снимки другой планеты. Запускать беспилотник планируют уже очень скоро, примерно через 2 года.

Напомним, что НАСА - это Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. НАСА ответственая за космическую программу США, а так же за научные исследования. Среди всех космических агенств мира НАСА является самой богатой. Согласно статистике, в 2016 году бюджет НАСА составил около 16 миллиардов долларов.