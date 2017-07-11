На церемонии погребления праха Стивена Хокинга будут люди из будущего

На церемонии погребения праха известного ученого Стивена Хокинге поприсутствуют люди из будущего.

В Вестминстере 15 июня пройдет прощание со Стивеном Хокингом. Зарегистрироваться могут все желающие, которые родились до 2038 года. На специальном интернет-портале разыгрывают билеты, а счастливчики смогут поприсутствовать на упомянутом мероприятии. Дело в том, что организаторы согласны с Хокингом, а он не допускал возможность путешествия во времени. Прах Стивена Хокинга погребут 15 июня в Вестминстерском аббатстве. Его могила будет находиться рядом с Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином.

Напомним, что Стивен Хокинг был известным физиком-теоретиком. На его счету немало выдающихся научных работ. Ученый был болен болезнью Лу Герига (боковой амиотрофический склероз). Половину своей жизни он общался с окружающим миром посредством специального синтезатора речи. Его основные труды были в области применения термодинамики в отношении черных дыр. Хокинг так же активно продвигал науку. Написал бестселлер "Краткая история времени". В возрасте 76 лет он умер в марте 2018 года.