Собака з симферопольского аэропорта покоряет Instagram

Собака, жившая в симферопольком аэропорту, покоряет пользователей Instagram.

В популярном микроблоге создали страницу собаки Алисы, которая радует своим присутствием работников и гостей аэропорта. Известно, что собаку подарил генподрядчик строительства нового терминала. Теперь Алиса активно ведет свою страницу в социальной сети, общается там с пользователями и рассказывает о своей жизни. За недолгое время на Алису подписались около двух тысяч людей. К слову, одна подписчица из российской столицы однажды даже привезла Алисе вкусное лакомство.

Сейчас на территории аэропорта строят специальную площадку. Там Алису будут обучать различным командам. Уже тогда, когда собака подрастет, то ее научат искать противозаконные вещества.

Напомним, в 2019 году будут продавать собак-роботов. Сейчас они находятся на стадии разработки. Создатель подчеркнул, что это не просто приятная находка, а и помощник по дому и в офисе. К тому же новая версия в примерно в 10 раз дешевле, чем прошлая, которую представляли до этого.