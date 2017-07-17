Британец, который сжёг 2 фаллоимитатора своей девушки, выплатит компенсацию

Люка Хикса суд обязал выплатить £66 (около 5,5 тысяч рублей) в качестве компенсации за порчу чужого имущества. 23-летний британец решил сжечь два фаллоимитатора своей девушки Даниэль Джиллис.

Когда Даниэль Джиллис ушла отдыхать вместе со своими друзьями, ее парень Люк пришел к ней домой. В тумбочке он нашел два фаллоимитатора и, будучи пьяным, решил их сжечь прямо на комоде. Когда Даниэль пришла домой, она обнаружила подпаленную тумбочку и остатки своих секс-игрушек.

После этого девушка рассталась с Хиксом, но тот продолжал ей звонить в течении 9 дней. Когда от извинений молодой человек перешел к угрозам и оскорблениям, Джиллис обратилась в суд с заявлением о порче имущества и притеснении.

В итоге, суд признал Хикса виновным. За оба фаллоимитатора ему предстоит заплатить 16 и 50 фунтов стерлингов (около 1500 и 4000 рублей соответственно). За притеснения и судебные издержки он выплатить отдельный штраф примерно на 52 тысячи рублей.