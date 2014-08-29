Авиакомпания «Spirit airlines» запустит самолеты с бесплатным Wi-Fi

Бюджетная американская авиакомпания «Spirit airlines» обещает в 2019 году снабдить все самолеты бесплатным Wi-Fi. Приблизительная цена одного полета на обновленном самолете составит 6,5 долларов.

Не так давно представители компании заявили, что к началу 2019 года на всех рейсах «Spirit airlines» будет доступ к Wi-Fi. Новинка не сильно повысит стоимость перелета – в зависимости от рейса цена в среднем составит 6,5 долларов.

«Spirit airlines» будет использовать высокоскоростные спутники с K a –диапазоном,который раньше применялся в основном для спутниковой радиосвязи. Технология должна обеспечить высокую скорость передачи данных.

Специалисты выказывают большие опасения по поводу конкурентоспособности компании на рынке. Большинство авиакомпаний ждут, когда будут разработаны сверхскоростные спутники SES нового поколения, чтобы предложить Wi-Fi пассажирам. Бюджетная «Spirit airlines» может «прогреть», ведь планирует предоставить менее качественную услугу. С другой стороны, многих пассажиров как раз и привлекает подобная возможность сэкономить.