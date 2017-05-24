В Ирландии засудили пару, которая сдавала свой дом для интим-услуг

Жители Ирландии Давид Новаро и его возлюбленная Селия Галан были осуждены за то, что они сдавали свой коттедж как публичный дом. Пара находила клиентов в Интернете и предлагала свой дом за 15 тысяч рублей в час.

Переехав в Ирландию из Испании, пара решила устроить семейный бизнес. С 2016 года они находили в Интернете клиентов и предлагали свой дом для быстрых свиданий за 15 тысяч рублей в час, как утверждают представители правоохранительных органов, которые вели несколько лет за ними слежку. Такими незаконными действиями Давид Новаро и Селия Галан зарабатывали до 400 тысяч рублей в месяц.

Когда их задержала полиция, они были обвинены в сутенёрстве и проституции. Стало известно, что таким бизнесом пара занималась и ранее в другой стране. Давид Новаро и Селия Галан утверждают, что они не знали о том, что их деятельность считается незаконной, в чём также пытался убедить суд их адвокат.

Однако они были признаны виновными и обязаны выплатить административный штраф в размере 45 тысяч рублей. Такое лёгкое наказание было обосновано тем, что подсудимые занимались данным ремеслом добровольно.