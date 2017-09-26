Британец заплатит тому, кто докажет ему, что Земля круглая

Джеррард Галлахер, житель городка Гримсби, занят поисками довольно странного букмекера. Британец хочет сделать ставку на то, что Земля плоская.

Со своей проблемой Джеррард обратился в СМИ, так как его попытки найти столь смелого букмекера увенчались успехом. Британец хочет сделать ставку на то, что Земля в действительности плоская. Отказы букмекеров в столь странной ставке он связывает с тем, что они заранее уверены в своём проигрыше.

Британские букмекерские компании известны тем, что часто становятся участниками споров в тех случаях, когда они несколько оторваны от реальности. Ставки на воскрешение Элвиса Пресли, или на то, что в определённом году найдут живых или мёртвых пришельцев для них не в новинку. В 2012 году букмекеры Великобритании гарантировали увеличить деньги в 666 раз тем, кто поставит на конец света. Однако деньги от Джеррарда принять они отказываются по той причине, что нельзя доказать факт того, что Земля не плоская. Сам британец уверен, что форма планеты является заговором космонавтов и властей.