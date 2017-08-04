Девушка, живущая с четырьмя мужчинами, считает себя старомодной

Девушка из Великобритании, живущая с четырьмя мужчинами, считает себя старомодной. Об этом она призналась на передаче канала ITV, в ходе которой и рассказала, как совмещает жизнь с мужем, женихом и двумя парнями.

Зарубежное издание Mirror передает подробности истории девушки, которая живет с четырьмя мужчинами и считает себя старомодной. Она придерживается взглядов полиамории, которая позволяет иметь любовные отношения сразу с несколькими людьми, о чем их участники заранее договариваются. Девушка рассказывает, что впервые захотела попробовать это, когда увидела в кафе женщину, окруженную не одним партнером.

С тех пор у нее есть муж, жених и два парня. Она говорит, что любит всех их одинаково, подобно тому, как мать любит одинаково всех своих детей. Тем не менее, она не исключает, что у ее партнеров могут быть другие женщины кроме нее. В то же время, эта девушка называет себя старомодной, так как говорит о постоянных партнерах. По ее мнению, иметь их, пусть даже и несколько, это лучше, чем случайные связи с незнакомцами.