Отец принца Уильяма до сих пор не видел новорожденного ребенка

Британские таблоид проинформировали, что принц Уильям и Кейт Миддлтон о сих пор не показали своего новорожденного сына принцу Чарльзу и его супруге Камилле. Согласно источнику, герцоги Кембриджские не хотят видеть рядом с детьми отца Уильяма.

Как сообщается, принц Чарльз и жена Камилла Паркер-Боулз были занесены в черный список и теперь не смогут увидеть нового члена королевской семьи, согласно сенсационному заявлению журнала GLOBE. Источник также сообщил, что на семейной фотографии принц Уильям и Кейт Миддлтон не хотят рядом со своими детьми видеть отца Уильяма – принца Чарльза.

Герцог Кембриджский имеет плохие отношения с собственным отцом, который по его мнению, испортил детство ему и брату Гарри. На данный момент представители Букингемского дворца не прокомментировали информацию СМИ, а также то, почему Чарльз до сих пор не увидел малыша.