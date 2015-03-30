Студенты в ДНР создавали смертоносное оружие, способное уничтожить украинских военных

Глава ДНР Александр Захарченко рассказал о военной технике, производимой в Донбассе. Он показал смертоносное оружие, разрабатываемое студентами в донецких военно-промышленных комплексах.

В первую очередь он рассказал о системе залпового огня, названной «Чебурашка», способной произвести 64 выстрела в различных направлениях. По словам Захарченко, именно эти машины задействованы в обороне. Следующим стал комплекс для борьбы со снайперами.

Александр испытывает гордость за конструкторов, которые создают подобную технику. Он отметил, что все представленные модели используются на данный момент. Захарченко рассчитывает, что в будущем вооружение, произведенное в ДНР, будет доступно всем солдатам, хоть на данный момент не получается обеспечить всех.

Помимо этого он показал пистолеты, ножи и боевые беспилотники, отметив, что если их внешний вид и кажется кому-то странным, то это окупается эффективностью. Александр рассказал, что многие из представленных единиц техники и вооружения разрабатываются студентами, стариками и многими другими мастерами.