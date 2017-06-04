В Финляндии открылся первый в мире магазин, где продаются только огурцы

В Финляндии прошло открытие первого в мире магазина, в котором не продают ничего помимо огурцов. Как объяснили владельцы, таким образом они хотят привлечь внимание людей к проблеме этих овощей в Евросоюзе.

В финляндской столице Хельсинки был открыт магазин огурцов. Это первый магазин в истории, который занимается продажей исключительно различных видов огурцов. Эту идею придумал и решил воплотить в реальности Майкл Гренфорс, боец из Финляндии.

По словам представителя компании, торговля этим овощем подлежит жесткой регулировке из-за поставленных норм Европейского Союза. Основатели магазина надеются на то, что в такой концепции речь зайдет не столько о торговле, сколько о поднятии настроения посетителей. Владельцы воплотили эту задумку в жизнь для того, чтобы людей озаряли улыбки во время посещения магазина и покупок овощей, а после ухода они пребывали в приподнятом настроении.