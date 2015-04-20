9 мая в Харькове на Мемориале славы большинство местных жителей собрались почтить героев Великой Отечественной войны. В День Победы харьковчане пришли не только с маками, но и Георгиевской лентой, которая запрещена в Украине, а также криками «фашизм не пройдёт».

В честь праздника 9 мая на Мемориале славы возложил цветы мэр города Генадий Кернес вместе с сотнями жителей Харькова. После этого все участники шествия в честь Дня Победы отправились к вечному огню. Стоит заметить, что кто-то нёс маки, которые разрешены в стране, но кроме этого было также Красное знамя, символика Красной армии, а также Георгиевскую ленту, которая запрещена в Украине. Работники правоохранительных органов, которые отвечали за порядок во время шествия, не придали этому значение и не срывали с пенсионеров георгиевские ленты, как это было 9 мая 2017 года.

Представителям СМИ участники шествия заявили, что они считают свою страну «продавшей себя США». Кроме этого, стоит заметить, что в этом году жители Харькова даже ходили с криками «фашизм не пройдёт», ему полиция также не мешала.