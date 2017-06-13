"Устали смотреть на маленький пенис": Соседи написали записку для пары, которую видели каждый день голой в окне

Соседи написали записку для пары, которую видели каждый день голой и занимающейся сексом в окне. В числе их претензий была фраза о том, что они "устали смотреть на маленький пенис" молодого человека, что очень его оскорбило.

Зарубежное издание North News передает сообщение о семейной паре из Великобритании, которая получила в свой адрес записку возмутительного содержания. Однажды они нашли у своей двери листик со словами в свой адрес. После прочтения стало понятно, что авторы записки - соседи. Они написали, что им надоело каждый день смотреть в своей окно и видеть напротив голых людей. К тому же, они оскорбили мужчину, назвав его половой орган маленьким. Соседи требовали, чтобы "шоу" прекратилось, а иначе они угрожали вызвать полицейских.

Супруги были возмущены такой ситуацией. Они не могли понять, почему соседи подглядывали за ними. Эту семейную пару стали приглашать на телевидение, однако она отказывалась. Чтобы ответить своим обидчикам, они прилепили на свое окно листик с надписью о том, чтобы те больше не заглядывали в чужие окна.