В США женщина жила с утечкой мозгов из носа, считая это обычным насморком. Несколько лет врачи диагностировали у нее аллергию, пока однажды не поняли, что каждый день она теряла до 240 миллилитров ликвора (спинномозговой жидкости).

Зарубежное издание Fox 2 News передает новость о несчастной американке из штата Небраска, которая жила с утечкой мозгов из носа, считая это обычным насморком. Уже вылечившись она рассказала свою историю прессе. По ее словам, в 2013 году она попала в ДТП и тогда сильно стукнулась головой о приборную панель. Именно после этого у нее начался непрекращающийся насморк, поэтому она везде брала с собой очень много бумажных платков.

Женщина понимала, что это ненормально, и обращалась к врачам, однако те все как один твердили, что это, скорее всего, обычная аллергия. Тем не менее, один из специалистов смог понять, что все намного серьезнее. Он установил диагноз - утечка спинномозговой жидкости из носа. Чтобы вылечить пациентку, врачи провели над ней операцию, заделав дыру, через которую вытекал ликвор, жировой тканью. По словам ведущего доктора, еще немного, и у женщины могло бы возникнуть воспаление оболочек головного и спинного мозга.