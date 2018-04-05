Эксперт раскрыл шокирующую правду об отравленной Юлии Скрипаль

Российский эксперт Валентин Дегтерев провел собственное расследование и сделал шокирующее заявление по поводу отравленных в британском Солсбери Скрипалей. Он считает, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии уже давно нет в живых, а Великобритания просто продолжает "подкармливать" общественность различными байками.

Напомним, в начале апреля племянница Скрипаля Виктория смогла связать с его дочерью Юлией и поговорить по телефону. Юлия позвонила Виктории сразу же после того, как рассказала журналистам, что не может связаться со Скрипалями. Дегтерев проанализировал запись телефонного разговора и сравнил его с домашними видео на странице Юлии, после чего отметил, что голос на 100% принадлежит самой Скрипаль.

Также при помощи специальной программы он прокрутил аудиозапись звонка и пришел к шокирующим выводам. Голос Юлии был весьма напряжен, что может говорить о том, что она чего-то боялась. Кроме того, на записи он услышал голос некого мужчины, который отдавал Скрипаль приказы, вероятнее всего, звонила она под контролем британских спецслужб.

Эксперт отметил, что Юлия Скрипаль позвонила сестре в начале апреля и после этого о ней не поступало никаких вестей, ровно так же, как и о ее отце. Дегтерев полагает, что Скрипалей уже давно нет в живых, их могли уничтожить так же, как кота и морских свинок, ведь они являются носителями нервно-парализующего вещества "Новичок".