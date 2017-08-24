Принц Гарри и Меган Маркл исполнят первый танец под песню Уитни Хьюстон

Принц Гарри и его будущая супруга Меган Маркл планируют нарушить все британские вековые традиции, которые касаются свадебного торжества. Будущие молодожены сообщили, что свадебный танец будут исполнять под хит Уитни Хьюстон.

Меган Маркл в интервью американскому изданию обмолвилась, что она и принц Гарри уже выбрали плейлист, который будет звучать на свадебной церемонии. Бывшая актриса также подчеркнула, что свой первый супружеский танец влюбленные исполнят под один известный хит легендарной исполнительницы Уитни Хьюстон, который Меган считает «счастливым».

При этом невеста не стала уточнять конкретную музыкальную композицию. Историки утверждают, что таким образом Меган Маркл нарушит королевские традиции, где музыка на свадьбе должна быть классическая и исключительно британских композиторов.