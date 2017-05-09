В Нью-Йорке провели самый масштабный в США "Бессмертный полк"

В Нью-Йорке выходцы из России проводят масштабную традиционную акцию “Бессмертный полк”. Приуроченное ко Дню Победы шествие организовал лидер общества "Русская молодежь Америки" - Игорь Кочан. В общей сложности акция пройдёт в 20 крупных городах США. Манхеттенское же шествие послужило началом американской цепочке памятных мероприятий, которые пройдут в ближайшие дни вплоть до 9 мая. Среди других мегаполисов Америки, вошедших в список проведения “Бессмертного полка” оказались Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго, Вашингтон и Майами. По итогам вчерашнего шествия в Нью-Йорке его уже признали не только открывающим, но и самым масштабным по числу участников. По данным американских источников, в общей сложности в акции приняло участие свыше 2 тысяч человек. Все они были выходцами из бывших республик СССР и торжественно пронесли вдоль Гудзона портреты почитаемых ветеранов Великой Отечественной Войны.

Стоит отметить, что администрация города Нью-Йорк поддержала организацию традиции российских активистов. Набережная Гудзона была полностью перекрыта для свободного шествия, которое предварительно согласовали с мэром. Кроме того - на время движения колонны был выделен целый самолёт с привязанной георгиевской лентой к хвосту. Знаменуя масштабное событие в память о военных героях СССР 1941-1945 годов, самолёт облетел весь огромный город, в том числе и знаменитую Статую Свободы.

К окончанию субботнего марша Нью-Йоркский “Бессмертный полк” направился к местному памятнику жертвам Второй мировой. Где участники возложили цветы в память о погибших, выпустили символические белые шары мира, а также пообщались с советскими ветеранами, иммигрировавшими в США.