В Австралии отмечают Всемирный обнаженный садоводческий день

В первую субботу мая жители Австралии собираются все вместе и начинают ухаживать за своим садом. Единственное, что может смутить туристов – садовники полностью обнажены.

С 2005 года все жители континента отмечают в первую субботу мая Всемирный обнаженный садоводческий день. Этот праздник сближает людей с природой, а также приносит удовольствие любителям не надевать одежду.

В социальных сетях появляется много фотографий, которые сделали очевидцы во время данного праздника. Стоить заметить, что большинство австралийцев ничуть не стесняются повышенного внимания, а спокойно даже позируют для фотографий. Так, можно увидеть целую семью, которая вместе занимается уборкой сада.

На сайте Всемирного дня обнаженного садоводства написано, что уникальное мероприятие нацелено на «развитие чувства сообщества», в то время, как сады кажутся «более здоровыми и привлекательными». А на вопрос, почему люди оголяются в этот день, они ответили просто: «Ведь это весело!».