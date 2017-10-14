В Британии привычка грызть ногти чуть не стоила мужчине жизни

В Великобритании отец двоих детей чуть не погиб из-за того, что кусал ногти. Из-за вредной привычки у него образовалась рана, которая в дальнейшем вызвала общее заражение организма.

Люк Ханоман чуть не погиб в результате того, что грыз ногти. Мужчина отмечает, что эта вредная привычка была с ним длительное время и помогала успокаивать нервы. Однажды он откусил заусенец, но не придал значения боли. Через несколько дней у него поднялась температура, повысилось потоотделение и появился тремор в руках. Укушенный палец опух и в нём чувствовалась пульсация. Мужчина подумал, что это обычная простуда и решил, что после крепкого сна ему станет легче.

Однако сон не стал решением проблемы. Когда его мать пришла его навестить, она обнаружила у сына высокую температуры и красные высыпания по всему телу. Она позвонила в скорую, где ей порекомендовали доставить Люка в больницу как можно скорей. Ханоман провел в лечебном учреждении четыре дня. Врачи сообщили ему, что он был близок к смерти, но его удалось спасти.

Люк захотел поделиться своей историей, чтобы она стала примером для людей, которые имеют схожую с ним вредную привычку. По его словам, он никогда не думал, что всё может обернуться подобными последствиями.