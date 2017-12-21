Свадьба принца Гарри повлияла на популярные имена британских детей

Для британцев одним из самых важных событий мая станет королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Специалисты рассказали, как это отразилось на именах детей.

Эксперты отметили, что постоянным весенним трендом является «цветочный» акцент в именах девочек. 56% родителей предпочитают называть дочерей именно подобными именами. Первым в списке стало имя Дэйзи, которое переводится с английского как «маргаритка». За ним идут не менее «цветочные» имена – Лили и Айрис.

У мальчиков на лидирующие позиции вышел Гарри, который уже несколько лет не покидает списков. Если в 2016 году имя не вошло в 10 самых популярных, то объявление о свадьбе резко изменило ситуацию. Максвел и Кай заняли 2 и 3 строчки, за ними расположились Оуэн и Артур.

Специалисты отмечают, что не для всех будет заметно влияние предстоящего бракосочетания. Но те, кто постоянно следит за подобными статистическими данными с твёрдой уверенностью могут сказать, что событие сильно повлияло на списки имён, как девочек, так и мальчиков.