На сайте британского правительства нашли вакансию голых уборщиц

На сайте британского правительства нашли вакансию для клининговой компании Fantasy Cleans голых уборщиц и уборщиков. Объявление находилось на государственном портале для поиска занятости Universal Jobmatch.

Агентство новостей The Mirror передает сообщение о скандале, связанном с одним из государственных сайтов Великобритании. Речь идет о портале Universal Jobmatch, на котором британцы могут находить для себя место работы. Один из его посетителей заметил вакансию, которая нарушает правила сайта.

Это была вакансия на роль голых уборщиков и уборщиц. В тексте сообщения уточнялось, что такие работники не должны быть стеснительными, а также должны быть готовы работать либо в нижнем белье, либо абсолютно голыми. Отмечалось также, что оказание сексуальных услуг не входит в их обязанности, они лишь должны хорошо убираться.

Через некоторое время вакансия была удалена, так как на нее поступило много жалоб.