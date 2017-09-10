Британские специалисты рассказали, почему на выборы можно ходить с собакой и в пьяном виде

Британские специалисты рассказали о правилах поведения себя на выборах, о которых известно далеко не всем. В Великобритании, желающие отдать свой голос, могут придти на избирательный участок с собакой, или даже в нетрезвом виде.

Специалисты рассказали о нескольких интересных фактах, относительно выборов. Первым пунктом в их списке стало посещение избирательного участка вместе с собаками. Это не запрещено, но стоит помнить, что домашний питомец не должен шуметь или бегать. Также разрешено голосовать в алкогольном или даже наркотическом опьянении, но и тут действует правило соблюдения тишины. Во время голосования не запрещено слушать музыку, но только если это не мешает окружающим и не отвлекает от самого процесса. Тех, кто хочет закрыть своё лицо разрешено допускать к голосованию, но это может вызвать некоторые подозрения о желании отдать голос повторно.

Эксперты рассказали и о том, чего не следует делать на избирательных участках. Запрещено обсуждение избираемых кандидатов, так как это может повлиять на мнение других или просто повысить уровень дискомфорта для тех, кто решил отдать голос иначе. Запрещена одежда, указывающая на избираемую партию, или кого-то из членов, это также будет рассматриваться как агитация.