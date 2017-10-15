95-летняя женщина скончалась после попадания брызг от автомобиля

В Великобритании 95-летняя жительница Слифорда погибла из-за «стены воды» из-под колес проезжающих автомобилей. От напора воды старушка упала, но водители не остановились и не помогли.

После сильного дождя на дороге в городе Слифорд остались большие лужи, что не мешало водителям ездить со скоростью свыше 50 км/час и «окатывать» пешеходов водой. Когда несколько таких автомобилей проехало мимо 95-летней Хильды Мур, она не смогла устоять от напора воды и упала. Водители не остановились и не захотели помогать пенсионерке, поэтому скорую помощь вызвали двое мужчин из фуры, которая стояла неподалеку.

В больнице врачи диагностировали массивное кровоизлияние в мозг и сказали родным, что лечение не возможным, что вскоре привело к смерти пациентки.

Семья погибшей подала заявление в полицию, которая сейчас занимается опросом свидетелей. В результате водителям может быть вынесен приговор за непреднамеренное убийство.