Космонавт Антон Шкаплеров показал, как выглядит Минск из космоса

Российский космонавт Антон Шкаплеров часто публикует снимки городов и архитектурных объектов, которые он делает, находясь на МКС. На очередной фотографии он решил показать, как выглядит Минск из космоса.

На своей странице в Instagram Антон обратился к подписчикам, спрашивая их о том, проживает кто-то из них в столице Беларуси. Он опубликовал снимок Минска из космоса, предлагая поделиться им с теми, кто сейчас находится в этом городе.

Подписчики Шкаплерова отреагировали на фотографию позитивно, многие стали уточнять, что проживают в Минске. Другие рассказали о друзьях и родственниках, проживающих там. Кто-то планирует посетить столицу Беларуси в ближайшее время, и им было любопытно посмотреть на снимок, сделанный на борту МКС. Местные жители отметили, что отчетливо видно стадион «Динамо», который не так давно был реконструирован. Они поблагодарили за возможность взглянуть на родной город со столь непривычного для них ракурса.