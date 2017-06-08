Дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполняется три года

Дочь принца Уильяма и герцогини Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта с королевским размахом празднует своей день рождения. Девочке исполняется ровно три года.

Великобритания 2 мая отмечает день рождения единственной дочери в семействе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В честь такого события королевские источники опубликовали в Сети новые праздничные фотографии малышки. Стоит отметить, что все фото маленькой Шарлотты были сделаны её матерью герцогиней Кембриджской.

Поклонники королевской семьи отмечают, что юная принцесса внешне больше похожа на своего отца Уильяма. При этом старший сын пары принц Джордж чертами лица пошел в мать Кейт Миддлтон.