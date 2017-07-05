Киев показал строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Бельбек в Крыму

В Украине рассказали о том, что Россия развернула строительство второй взлетно-посадочной полосы на аэродроме Бельбек в Крыму. Фотографии со стройки удалось получить благодаря космической съемке.

Как рассказали украинские ведомства, следящие за происходящим в Крыму, масштабное строительство России видно даже из космоса. По их словам, на полученных кадрах видно, что на территории аэродрома Бельбек в Крыму планируется построить вторую взлетно-посадочную полосу и уже идут подготовительные работы.

В Киеве отметили, что данные работы начались еще в январе текущего года, в скором времени на аэродроме будут проводить асфальтобетонные работы. Как рассказали в ведомстве, новую полосу власти России решили разместить параллельно первой взлетно-посадочной полосе, ее длина будет составлять около 4 тысяч метров.

Стоит отметить, что в России приняли решение развивать аэродром Бельбек как гражданский и до конца 2018 года Минобороны обязаны построить вторую ВВП и терминал, а уже в 2020 году аэропорт будет принимать граждан.