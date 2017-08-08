В зоопарке орангутанг принял посетителя за самку и полез целоваться

В зоопарке орангутанг принял посетителя за самку и полез к мужчине целоваться. Все происходящее снимала на видео девушка парня, кадры ролика публикует издание Daily Mail.

Как стало известно, девушка вместе со своим парнем решила посетить зоопарк и не могла даже представить, что ее молодого человека "уведет" орангутанг. Когда парень находился около вольера, орангутанг начал присматриваться к нему, а затем подошел и стал гладить стекло, за которым находился посетитель.

Это рассмешило девушку и она отметила, что данная картина выглядит довольно мило, но больше всего ее позабавило то, что произошло дальше. Осмелев, орангутанг принялся целовать стекло, пытаясь дотянуться до посетителя, которого он принял за самку. Оператор отметила, что теперь орангутанг думает, что у него появилась девушка, и было бы некрасиво его лишать надежды, однако парень отказался становиться возлюбленной "Кинг-Конга".