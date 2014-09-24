Морпехи США во время учений используют российские вертолеты в качестве врага

Американский корпус морской пехоты планирует во время военных учений воспользоваться российскими вертолетами, которые будут изображать потенциального врага. Отмечается, что для этих целей будут выбраны самолеты Ми-24 или Ми-17.

Как рассказали морпехи США, ударный российский вертолет обладает весьма впечатляющими размерами, функциями, огневой мощью, возможностью маневрирования и защиты. Именно поэтому он представляет из себя весьма уникальную угрозу, которая создает реалистичную, несходную и надежную противоборствующую силу.

Отмечается, что пилотам вертолетов предстоит изобразить нанесение авиаударов как по воздушным, так и наземным целям, кроме того, они будут имитировать разведку, а морпехи США в это время будут пытаться их сбить.

Корпус морской пехоты США сообщает, что данные учения будут проходить не более 40 часов, потому вертолеты будут летать именно столько же времени, гражданам не стоит бояться вторжения России.